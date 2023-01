Nick Schilder onthult geheim achter relatie: “We zijn heus geen perfect plaatje”

Dat vertelt het Volendamse koppel in de nieuwste editie van Beau Monde.

De succesformule van de relatie tussen Kirsten en Nick Schilder

Quality time, zoals een etentje of een lange wandeling, is volgens Kirsten een van hun geheimen. “In de beginfase van Nick & Simon waren wij net samen en vond ik het erg lastig dat Nick zo weinig thuis was. In die fase hebben we elkaar echt moeten vinden en daarin heeft Nick mij bij de hand genomen. Dat was prettig en ik denk dat daar het sterke fundament is ontstaan.”

Nick is blij dat ze als partners altijd op elkaar kunnen bouwen. Van het onzekere begin van Nick & Simon, een financieel onzekere tijd voor het koppel, tot de heftige tropenjaren, er zitten negentien maanden tussen de twee oudste kinderen: Kirsten staat altijd voor hem klaar en vice versa. In die perioden werden ze naar eigen zeggen teruggefloten, maar was er nooit sprake van een relatiecrisis.

Ruzie

Breaking news: ook bij de Schilders thuis is het weleens heibel. “Van een relatiecrisis was inderdaad nooit sprake, maar ik voel er ook weinig voor om een soort perfect plaatje te schetsen”, aldus Nick. “Ook wij hebben weleens ruzie, alleen zijn we heel direct waardoor de lucht snel geklaard is.”

Nick houdt het graag ‘echt’ en wil geen verkeerd beeld schetsen van de werkelijkheid. “Als er iets misgaat tussen ons is het negen van de tien keer mijn schuld, omdat het altijd met mijn agenda en mijn drive te maken heeft. Ik ben daarnaast ook een echte man die na een lange dag soms helemaal geen zin heeft om te praten en die met z’n gedachten totaal ergens anders is als zijn partner iets vertelt. Denk maar niet dat dat bij mij anders is, hoor.”

Romantiek

Nick scoort op romantisch vlak naar eigen zeggen een krappe voldoende. Toch verrast hij Kirsten graag. “Ik heb zo mijn momenten”, beaamt Nick. Dan ontvangt ze een berichtje dat ze die avond om 7 uur klaar moet staan: dan neemt de zanger haar ondanks volle agenda’s en verplichtingen rondom de kinderen mee uiteten, terwijl een oppas thuis een oogje in het zeil houdt.

Nick Schilder is tegenwoordig niet alleen zanger, maar ook een heuse fitboy. Een tijd geleden gooide hij het roer om. Gezond eten en hard sporten is wat de klok slaat en dat is te zien aan zijn indrukwekkende lichaam:

Bron: Beau Monde