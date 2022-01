Dat vertelt de Volendamse zanger zondagavond in het nieuwe programma van Beau van Even Dorens, Lago di Beau genaamd.

Vloek en een zegen

Nick Schilder zingt, presenteert, schrijft muziek, spreekt veel talen en is daarnaast ook trotse vader én echtgenoot. Ondanks zijn drukke bestaan is hij nog altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen. In Lago di Beau vertelt de zanger dat deze karaktertrek niet altijd handig is. “Het is een vloek en een zegen. Als ik iets interessant vind ga ik all the way. Ik kan dingen niet half doen en vind alles interessant en daar kan ik mezelf nog weleens in verliezen.”

Meerdere levens

“Maar als je alles goed wilt doen en dan ook nog een goede vader en goede man wilt zijn, dan is het te veel. Ik heb meerdere levens nodig om te doen wat ik wil doen.” Nick vertelt openhartig dat het hem in september 2012 allemaal even te veel werd. “Toen kwam ons nieuwe album uit, kwam een nieuw seizoen van The Voice, we hadden net ons kindje gekregen en die huilde veel ‘s nachts en dat jaar deden we 250 jaar optredens.”

Pauze inlassen

De zanger vertelt dat hij een maand rust moest nemen en gesprekken met een coach startte om aan zichzelf te werken.

“Ik was er nog wel op tijd bij. Maar ik was een gevaar voor mezelf soms, omdat ik in mijn enthousiasme en dadendrang geen kansen wilden laten liggen. Dat was een moment voor mezelf waarop ik met mijzelf aan de slag moest gaan en mezelf moest confronteren met het feit dat er dingen zijn in mijn denken en handelen die ik moest veranderen ”, aldus Nick openhartig.

Dankbaar

Op Instagram blikt Nick terug op de opnames van het programma. “Ik heb de eer om de allereerste gast te zijn in een nieuw, maar nu al legendarisch programma: Lago Di Beau. Het gemak waarmee Beau de rol van gastheer op zich neemt is jaloersmakend. En het feit dat veertien jaar nadat ik Miljuschka als TMF-VJ voor het laatst tegenkwam, ik nu wat langer de tijd kreeg om deze indrukwekkende vrouw beter te leren kennen en haar levensverhaal te horen: ik ben dankbaar dat ik het mee mocht maken”, schrijft hij.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Nick Schilder (@nickschilder) op 3 Jan 2022 om 1:28 PST

Bron: RTL Boulevard, Videoland