Nick Schilder over ‘boze blik’ bij ‘Jinek’: “Ik was heel nerveus”

Aan RTL Boulevard verklaart Nick zijn ernstige gezichtsuitdrukking.

Geen ruzie

De twee Volendamse zangers wilden aan de talkshowtafel van Eva Jinek eenmalig hun verhaal doen. Eva confronteerde de mannen met de geruchten van overspel (Simon) en hun afwijkende gedrag op social media (Nick én Simon), maar volgens Nick heeft het he-le-maal niks te maken met hun gevoelens naar elkaar: de zangers beweren dat ze niet in onmin met elkaar leven en niet met ruzie uit elkaar zijn gegaan. Daar trapten de kijkers echter niet in. Het televisieoptreden van Nick & Simon werd massaal ‘een toneelstuk’ genoemd op Twitter.

Gespannen en nerveus

Zowel Nick als Simon hebben de ophef rondom het interview meegekregen, maar blijven volhouden dat er niks aan de hand is. “Ik ben mijn wenkbrauwen gaan epileren, want het schijnt zo te zijn dat ik een nogal donkere uitkijk heb”, grapt Nick. “Ik probeer ook steeds heel veel te glimlachen. Weet je wat het is? Ik was gewoon heel erg gespannen voor dat interview. Ik wilde dat de boodschap goed over zou komen”, legt Nick uit. “Ik was heel zenuwachtig voor het gesprek. Ik was nerveus toen ik aan tafel zat en was blij toen het interview erop zat.”

Simon benadrukt dat hij en Nick op goede voet zijn. “Het is een heftige beslissing geweest. Nick had nog willen doorgaan, ik niet. Dan loop je niet samen de polonaise, maar tussen ons is het meer dan oké.”

Afscheidsconcerten

In 2023 zullen Nick & Simon nog een aantal afscheidsconcerten geven tijdens hun tour ‘Nu of ooit’. Het allerlaatste concert vindt plaats in de Ahoy in Rotterdam op 10 april. Verder komt er begin november een verzamel-cd uit met alle hitsingles van de twee door de jaren heen.

