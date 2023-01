Nick Schilder schittert met zijn broers op het podium van ‘DNA singers’

In het nieuwe programma DNA singers treden onbekende zangers op die een familielid zijn van een bekende Nederlandse artiest. Teamcaptains Jaap Reesema en Jeroen van Koningsbrugge moeten vervolgens raden van wie de onbekende op het podium familie is.

Xander de Buisonjé en Nyassa Alberta

In de aflevering van donderdagavond helpt Xander de Buisonjé teamcaptain Jaap en sluit musicalster Nyassa Alberta zich aan bij het kamp van Jeroen. Op het podium staan de broers Sam en Robert en zowel Jaap als Xander denkt gelijk ‘iets Volendams’ te herkennen.

Jeroen vindt ze eerder lijken op “de twee neefjes van Bolland & Bolland”. Hij denkt dat de broers DNA delen met een van de bandleden van de Duitse groep Modern Talking. Nyassa sluit zich echter aan bij Jaap en Xander, want ook zij vermoedt dat de mannen uit Volendam komen.

Hints

Om het panel een handje te helpen, geven de twee broers in een videoboodschap een aantal hints weg. Al gauw blijkt dat ze familie zijn van een mannelijke artiest. Verder wordt duidelijk dat de twee broers in een band genaamd Almost Famous zitten.

Wanneer ze in de video beginnen te zingen, wordt het Xander gelijk duidelijk dat het familie van Nick Schilder is. Volgens de zanger lijkt een van de broers sprekend op Nick wanneer hij zingt.

Nick of toch Simon?

Tijdens het optreden zingen Sam, Robert en hun mysterieuze familielid het nummer Glimpse of us van Joji. Jaap en Xander zijn ervan overtuigd dat het om Nick gaat, Jeroen en Nyssa gokken dat het Simon Keizer is.

Al snel blijkt dat Jaap en Sander gelijk hebben. Het mysterieuze familielid is inderdaad Nick Schilder. De Volendammer is hartstikke blij ‘om met zijn broers op pad te zijn’. Of de broers vaker samen gaan optreden? “Ik ben natuurlijk nu zzp'er geworden, dus ik denk erover om ze aan te nemen”, grapt Nick.

Sam Robert en Nick Schilder.

3 broers

Wat een sound! #dnasingers

Samen doorgaan #trio pic.twitter.com/dlKAc4QUAy — Lucia Hardonk-van den Brink (@LuciaHardonk) 19 januari 2023

Reacties

De kijkers zijn flink onder de indruk van het optreden en hopen dat de drie broers in de toekomst vaker samen het podium betreden. ‘Kippenvel’, schrijft iemand. Een ander: ‘Ik zou, als ik Nick was, lekker touren met mijn broers. Geweldig gewoon. Wat een mooie stemmen.’

ik zeg dat nick met zijn broers gewoon af en toe liedjes moet opnemen... gewoon te gek! #dnasingers — Tientje (@haasje1979) 19 januari 2023

Jeeeetje Robert lijkt echt sprekend op z’n broer Nick! #DNASingers — 💗 Mastermind Jennifer (pisces) 💗 (@JenniferFK_) 19 januari 2023

Maar die stem ook… als dit geen Nick (en Simon) moet zijn weet ik het ook niet meer. #dnasingers — Mari van Aggelen (@swinxnl) 19 januari 2023

Moet toch wel familie van Nick schilder zijn? #dnasingers — Petra. (@PetraSV92) 19 januari 2023

Echt prachtig, kippenvel bij de broers Schilder #dnasingers — Karsdorp (@Karsdorp) 19 januari 2023

Die Volendamse broers klinken echt goed samen. Ik zou zeggen, lekker doorgaan met elkaar.#dnasingers — Joke Maria (@JokeMaria2) 19 januari 2023

@nickensimon Nick heeft inmiddels wel een nieuwe groep opgericht met z’n 2 broers😍 wauw heren wat mooi gezongen, moeten jullie wat mee gaan doen🤪 #dnasingers — Syd Ney (@Ney_sydney008) 19 januari 2023

Ik zou, als ik Nick was lekker touren met zn broers, geweldig gewoon. Wat een mooie stemmen. #dnasingers — bl⭕eme (@BloemeEB) 19 januari 2023

Gezellig DNA Singers aan het kijken en hoe leuk is dit om nick schilder met zijn 2 broers te zien zingen,geweldig leuk programma dit #dnasingers #nickschilder #RTL4 @RTL4 pic.twitter.com/Z0INXzSRKM — Wendy Platje-van Leerdam (@wolvin023) 19 januari 2023

