Nick & Simon stoppen na 17 jaar definitief als muzikaal duo

Het Volendamse duo blijft nog wel samenwerken voor de tv-programma’s die ze maken. ‘Er komt dus geen vechtscheiding over Kees Tol’, grappen ze online.

Soloplannen

Al langer gingen de geruchten dat Nick en Simon uit elkaar zouden zijn gegroeid en de mannen beide hun eigen weg wilden gaan. Begin augustus werd bevestigd dat er ‘soloplannen’ waren, maar was het nog niet duidelijk of de twee na zeventien jaar definitief uit elkaar zouden gaan. Maandag vertellen Nick en Simon in de talkshow van Eva Jinek eenmalig waarom ze een punt achter hun gezamenlijke zangcarrière zetten.

Afscheidsconcerten

De zangers bedanken via Instagram hun fans en de mensen achter de schermen. In 2023 zullen ze als Nick & Simon nog een aantal afscheidsconcerten geven tijdens hun tour ‘Nu of ooit’. Het allerlaatste concert vindt plaats in de Ahoy in Rotterdam op 10 april. De kaartverkoop hiervoor start vrijdag. Verder komt er begin november een verzamel-cd uit met alle hitsingles van de twee door de jaren heen.

Reactie Kees Tol

Inmiddels heeft ook vriend en collega-presentator Kees Tol van zich laten horen via Instagram. Bij een selfie van hem en zijn twee vrienden schrijft hij dat hij trots is. Kees heeft inmiddels meerdere tv-programma’s gemaakt in samenwerking met Nick en Simon, zoals De 3 sterren camping. Verder kun je hem kennen van de muzikale reisprogramma’s Nick, Simon & Kees: homeward bound en Nick, Simon en Kees: take a chance on me.

Over Nick & Simon

Nick & Simon brachten in 2006 hun eerste singles en album uit. De Volendammers scoorden verschillende hits, waaronder Kijk Omhoog, Pak Maar M’n Hand en Rosanne. Sinds 2021 maken Nick & Simon deel uit van The Streamers. Daarmee treden ze in september nog op in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

