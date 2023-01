Nicole van ‘MAFS’ deed al eens eerder mee aan dit datingprogramma

Hier kun je Nicole van kennen.

‘Lang leve de liefde’

Nicole zocht al eens eerder voor het oog van de camera naar liefde. Het afgelopen jaar was ze te zien in het programma Lang leve de liefde. Daar werd ze gekoppeld aan Rob. Helaas werd het al snel duidelijk dat het geen match was, omdat Nicole ‘te werelds’ voor Rob was. De hele aflevering kijk je hier terug.

Nicole en Martijn

Het is nog maar de vraag of Martijn de liefde van Nicoles leven is. Kijkers zagen dinsdagavond dat Martijn en Nicole in Italië arriveerden voor hun huwelijksreis. Wanneer de twee hun huurauto ophaalden, ging het al mis. Want hoewel Nicole rijinstructrice is, kon Martijn het niet laten om allerlei bijdehante opmerkingen te maken.

Kritiek

“Ik vind gewoon dat ik als man moet rijden”, begon hij. Toen dat niet gebeurde, liet hij weten dat hij haar rijgedrag kritisch zou bestuderen. Eenmaal in de auto vond Martijn dat Nicole te lang deed over achteruit inparkeren. En ook op de snelweg ging het Martijn niet hard genoeg: “Hop, gas erop. Je rijdt nu serieus als een vrouw van 85”, zei hij tegen zijn vrouw. Wat de kijkers hiervan vonden lees hier.

Married at first sight is wekelijks op dinsdag- en woensdagavond om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

Bron: RTL Boulevard