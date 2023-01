Nicolette Kluijver krijgt goed nieuws na scan: “Zielsgelukkig”

Het is inmiddels zes jaar geleden dat Nicolette te horen kreeg dat ze longkanker had. Inmiddels is ze al enkele jaren kankervrij verklaard, maar nog altijd heeft ze angst dat de ziekte terugkeert.

De presentatrice van onder meer Expeditie Robinson laat zaterdag op Instagram weten dat ze de afgelopen week een scan in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam heeft gehad waaruit goed nieuws kwam. Waarom ze de scan kreeg, deelt ze niet.

‘Zoveel liefde om me heen’

“Ik ben zielsgelukkig”, schrijft ze. “En week van uitersten. Scan was goed, ik heb zoveel liefde om me heen en voor mij ligt een nieuwe week vol met kansen!” Nicolette woont met haar gezin op Bonaire en zette eind vorig jaar haar woonboerderij in Nederland te koop.

Mentale toestand

Twee jaar geleden zei Nicolette in een interview met Grazia dat ze nog vaak moet terugdenken aan de periode dat ze longkanker had. De ziekte verdwijnt dan ook nooit helemaal uit haar leven. “Soms kan ik nog bang zijn dat het terugkomt, soms ben ik er helemaal relaxed over, het hangt een beetje van mijn mentale toestand af.”

