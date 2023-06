Nicolette Kluijver moest door haar ziekte haar laatste zwangerschap afbreken

Dat vertelt de presentatrice in de nieuwste aflevering van Rooijakkers over de vloer, die nu al op Videoland te zien is.

Rooijakkers over de vloer

Normaal gesproken blijft presentator Art Rooijakkers binnen onze landsgrenzen, maar maakt voor deze aflevering maar al te graag een uitzondering. Hij stapt in het vliegtuig naar de Caribische eilanden, waar hij langsgaat bij Expeditie Robinson-presentatrice Nicolette Kluijver. Zij woont samen met haar drie kinderen op Bonaire.

Longkanker

In dit programma loopt Art mee in het leven van bekende Nederlanders thuis en op het werk. Op een gegeven moment weet Art bij elke BN’er de gevoelige snaar te raken, zo ook bij Nicolette. Ze heeft een aantal turbulente jaren achter de rug. Gelukkig is Nicolette al enkele jaren kankervrij, maar ze vindt het nog steeds moeilijk om hierover te praten. Wel denkt ze nog vaak terug aan de periode dat ze longkanker had.

Niet meer ongesteld

Rond 2017 voelde de presentatrice zich al een tijdje niet zo goed en besloot ze naar het ziekenhuis te gaan. “Daar zagen ze een vlek en in eerste instantie was dat tuberculose”, vertelt ze. Hiervoor kreeg ze zware medicatie. Ze ging ervan uit dat, naast haaruitval en pijn aan haar botten, haar uitblijvende menstruatie ook een bijwerking was van de medicatie. “Maar ik bleek zwanger te zijn van de vierde.”

Zwangerschap afbreken

“De zwangerschap moest ik afbreken”, zegt ze. De medicijnen konden gevaarlijk zijn voor de baby en bovendien stond er een PET-scan gepland voor de vlek op haar long. De emotionele pijn die bij het afbreken van de zwangerschap komt kijken, kon ze niet gelijk verwerken. Nicolette kreeg namelijk al snel te horen dat ze longkanker had. “Het voelt zo verschrikkelijk dat je daar afscheid van moet nemen. Je wil het wel houden, maar het kan niet, want je lijf is ziek”, vertelt ze geëmotioneerd. “Als ik niet ziek was geweest, had ik het kindje wel laten komen.”

Uit elkaar

Een verdrietige en zware periode volgt en dat heeft zijn weerslag gehad op de relatie met haar man. “We hebben zo ontzettend veel meegemaakt. Niet alleen die ziekte, maar ook het verliezen van ons kindje. Het was gewoon te veel.” In 2020 gingen Nicolette en Joost uit elkaar.

Interview met Libelle

Nu gaat het weer heel goed met Nicolette. Onlangs kreeg ze goed nieuws na een scan in het ziekenhuis en op Bonaire geniet ze van het samenzijn met haar drie kinderen. “Ze zijn alle drie verschillend en alle drie fantastisch. Ik leef voor die kinderen. Gisteravond zaten we met zijn viertjes op bed boekjes te lezen en een beetje te knuffelen. Op zo’n moment kan ik wel janken van geluk”, vertelde ze eerder in een interview met Libelle.

Het hele interview met Nicolette is zondagavond 25 juni om 21:05 uur te zien in Rooijkakkers over de vloer op RTL 4.

Bron: Videoland