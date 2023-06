Nicolette Kluijver reageert voor het eerst op de geruchten over Rick Brandsteder

Presentator Art Rooijakkers vloog deze week naar Bonaire voor een openhartig gesprek met Nicolette, voor zijn programma Rooijakkers over de vloer. Sinds de coronapandemie woont de presentatrice daar met haar drie kinderen.

Miskraam

Nicolette heeft een zware tijd achter de rug, vertelt ze aan Art. Dat begon in 2017. Toen ze zich destijds niet zo lekker voelde, dachten artsen in het ziekenhuis in eerste instantie dat het tuberculose was. Ze kreeg zware medicatie, maar kwam er al snel achter dat ze zwanger bleek te zijn de vierde. “De zwangerschap moest ik afbreken”, vertelt ze aan Art.

De emotionele pijn die bij het afbreken van de zwangerschap kwam kijken, kon ze niet gelijk verwerken. Nicolette kreeg namelijk al snel te horen dat ze longkanker had.

Uit elkaar

Er volgde een verdrietige en zware periode, die zijn weerslag had op de relatie met haar toenmalige man Joost Staudt. “We hebben zo ontzettend veel meegemaakt. Niet alleen die ziekte, maar ook het verliezen van ons kindje. Het was gewoon te veel.” In 2020 gingen Nicolette en Joost uit elkaar.

Nicolette Kluijver en Rick Brandsteder

Het duurde even, maar inmiddels staat Nicolette weer open voor een nieuwe liefde. “Ik moest mezelf weer lief vinden, voordat ik iemand toe kon laten.”

Art is nieuwsgierig en vraagt of de roddels over een affaire met haar Expeditie Robinson-collega waar zijn. Heeft ze nu wel of niet iets met Rick Brandsteder (gehad)? “Dat is écht niet waar”, zegt ze lachend. Meer wil ze er niet over kwijt.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Nicolette Kluijver (@nicolettekluijver_) op 26 Jun 2023 om 0:06 PDT

Bron: Rooijakkers over de vloer