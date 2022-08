Nicolette Kluijver rekent af met skinny shamers: “Je zegt toch ook niet: ‘Eet eens wat mínder’?”

Dat vertelt de presentatrice in de nieuwe Beau Monde.

Afvallen

Als kind was Nicolette behoorlijk sportief. Ze reed paard en zwom, maar toen ze begon met modellenwerk werd sporten een manier om af te vallen in plaats van een hobby. “Ik was op een ongezonde manier heel erg bezig met mijn lijf”, vertelt ze in het blad. “Altijd de vraag of ik niet te veel at en of ik genoeg had bewogen.”

Stoppen met sporten

In de periode dat Nicolette aan de slag ging bij BNN stopte ze met sporten en zat het niet langer in haar systeem. “Mijn grootste sport was hoelang ik in de kroeg kon staan”, grapt ze. “Ik dacht dat ik daardoor zou aankomen, maar dat is nooit echt gebeurd.”

Zes keer per week sporten

Inmiddels is Nicolette weer volop aan het sporten. “Ik vond het meteen weer leuk en ben er nooit meer mee gestopt”, vertelt ze. De presentatrice sport ongeveer zes keer in de week. “Sommige mensen vinden dat extreem en dat is misschien ook zo, maar ik vind het lekker”, legt Nicolette uit. “Ik ben geen avondsporter, dan kan ik niet goed slapen. In de ochtend vind ik het lekkerst. Daar maak ik echt tijd voor.”

Commentaar op Nicolette Kluijver

Nicolette vertelt in het blad dat ze vaak commentaar krijgt van mensen. Ze vragen zich af waarom ze zo veel sport of adviseren haar meer te eten. “Ik vind die commentaren best gek”, zegt ze. “Je mag niet zeggen: ‘eet eens wat minder’, dus waarom mag het andersom dan wel? Ik vind het ook irritant dat mijn broeken slobberen, maar ik heb een heel snelle stofwisseling. Ik word eerder te dun dan te vol, dus ik moet echt uitkijken als ik veel sport.”

Nicolette heeft drie kinderen en heel veel dieren thuis. We spraken haar over haar gezin, maar ook over sporten, modeblunders en tranen:

Bron: RTL Boulevard