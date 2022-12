Nicolette Kluijver zet de schaar in lokken: 'Omakapsel of niet?'

Looking good!

Bonaire

Nicolette woont op Bonaire, een prachtig maar warm eiland. Met die tropische temperaturen daar komt een kort kapsel - dat toevallig ook nog eens dé haartrend van 2023 is - dan ook goed van pas. Op Instagram deelt de presentatrice een video van zichzelf waarin ze duidelijk laat zien dat ze een flink stuk van haar haar heeft laten afknippen.

‘Lekker kort en pittig’

‘Omakapsel of juist niet?’, vraagt Nicolette grappend aan haar volgers. ‘Ik vind het prachtig, maar is dit HET moment: lekker kort en pittig?’. In de reacties laten haar volgers weten dat ze het allesbehalve een ‘omakapsel’ vinden. ‘Staat je geweldig’, wordt er massaal geschreven onder de video.

Presentatrice Nicolette Kluijver heeft drie kinderen en heel veel dieren thuis. We spraken haar over haar gezin, maar ook over sporten, modeblunders en tranen:

Bron: Instagram