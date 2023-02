Nielson geeft eerste interview na overspel: “Ik heb het flink verkloot”

De zanger heeft een nieuwe single genaamd ‘Moeilijk’ en krijgt al snel de vraag of zijn leven op dit moment ook moeilijk is. “Mijn leven was de afgelopen maand wel ingewikkeld ja”, zo geeft hij toe. “Ik heb het gewoon flink verkloot thuis en ik zit nu in een situatie dat ik daar verantwoordelijkheid voor probeer te nemen.”

“Ze doet het echt fantastisch”

Nielson prijst zijn vrouw. “Ik heb geluk met een vrouw die mij heel goed kent en die mij ook de gelegenheid geeft om die verantwoordelijkheid te nemen. Want ze doet het echt fantastisch. We zijn samen op zoek naar een weg hier uit.”

“Ik loop er ook niet van weg”

De zanger geeft aan heel veel spijt te hebben van zijn overspel. “Ik heb iemand waar ik heel veel van hou, heel veel pijn gedaan. Dat is niet mijn intentie, zo ben ik ook niet de deur uitgegaan die dag. Ik loop er ook niet van weg. Ik ga er ook niet allemaal doekjes om winden, dit is wat het is. Ik ben getrouwd en mijn focus ligt nu op mijn vrouw. Er is nog heel veel liefde dus we gaan uitzoeken of we er nog uit kunnen komen.”

Bron: RTL Boulevard