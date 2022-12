Nielson reageert op overspelgeruchten: “Bezig met oplossen huwelijksproblemen”

Yvonne deelde onder andere screenshots van gesprekken tussen Nielson één van zijn vrouwelijke fans. In de gesprekken is te lezen dat Nielson graag wil afspreken met de betreffende vrouw in een hotel.

Niet veel later volgden ook nog video’s van een slapende en snurkende Nielson die bij een onbekende vrouw in bed ligt en spraakmemo’s waarin hij de vrouw verzoekt om de gesprekken tussen hun te verwijderen.

Verklaring Nielson

In zijn Instagram Stories erkent Nielson nu dat er inderdaad sprake is van trouble in paradise. “Naar aanleiding van berichten in verschillende media willen we laten weten dat we samen bezig zijn met het oplossen van problemen in ons huwelijk”, zo schrijft hij.

“Dit gedeelte van ons leven is privé en houden we verder tussen ons. Hanna en ik hopen op jullie respect. We wensen jullie een gezond en gelukkig nieuwjaar toe. Liefs, Niels & Hanna.”

