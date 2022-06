Op geheel eigen wijze brengt Nienke haar zwangerschap naar buiten.

Number 3

In een hilarische video op Instagram is te zien hoe Nienke in een sportoutfit verleidelijk danst op het nummer Don’t Cha van The Pusscat Dolls. Aan het einde van video komt de tekst ‘3 waarom nie #blessed’ in beeld. Bij de video schrijft ze: ‘Number 3 on it’s way’.

Onder de video stromen de felicitaties binnen. ‘Whoop whoop’, reageert Bridget Maasland met drie hartjes. Ook Lisa Loïs laat een reactie achter: ‘Neeeee joh! Wat leuk! Gefeliciteerd!!’

Heftige onthulling

Nienke en Resley zijn ouders van Frenky-Dean (6) en Novi-Jaxx (1). Kort na de bevalling van Novi-Jaxx deed Nienke een heftig onthulling over de bevalling. In het beginstadium van haar zwangerschap was ze in verwachting van een tweeling.

“Ik heb heel vaak gezegd dat ik graag een tweeling zou willen. Nu was ik niet heel verdrietig toen ik het hoorde, want op dat moment lig je daar en ben je euforisch dat alles goed is gegaan, maar in de dagen en weken daarna dacht ik wel: wow. Ik had het zó in mijn hoofd”, vertelt ze hierover in de onderstaande vlog.

