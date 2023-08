Niesje geeft ‘B&B vol liefde’-Leendert voor vertrek nog wat schoonmaaktips

Leendert is zich van geen enkel kwaad bewust. Sterker nog, aan de ontbijttafel heeft hij het er vooral over hoe gezellig hij het vindt. “Er ontstond wat mij betreft toch wel een klik.” Niesje knikt. “En ik had het idee bij jou ook wel, maar tegelijkertijd merk ik ook dat je je hier nog niet thuisvoelt.” Helaas voor Leendert ervaart Niesje het allemaal heel anders. Leendert is haar eerste date sinds het overlijden van haar man en ze heeft grote twijfels. “Dit voelt zo niet goed.”

Geen klik

Ondanks zijn gevoel dat er een klik is, voelt Niesje dat niet zo. Ze legt uit: “Ik ben blij dat je daar nu over begint. Ik heb heel slecht geslapen. Dit is denk ik niks voor mij. En dan zie ik jouw leefstijl, daar heb ik heel veel waardering voor, maar ik denk dat het een andere leefstijl is dan wat bij mij past.”

Niesje is heel duidelijk: “Het is het gewoon niet." Een flinke teleurstelling voor Leendert, “omdat het zo snel duidelijk is. Ik zou het liever een paar dagen wat langer proberen." Dat snapt Niesje wel. “Als ik in zijn schoenen zou staan, zou ik me ook zo voelen.”

Schoonmaaktips

Maar voordat ze vertrekt heeft ze nog wel het een en ander aan te merken op hoe Leendert de zaken aanpakt in zijn B&B. “Jij laat het hier rustig een beetje stoffig zijn. Ik vind dat dat dan weer netjes moet. Ik denk ook dat ik mij daar niet senang bij zou voelen.” Daar kan Niesje heel slecht tegen. “Haren in mijn wasbak, een kleedje dat op de grond ligt, als ik jouw nagels zie, dan denk ik, tja...” Leendert is wel blij met de feedback. “Dat wil ik wel in orde hebben. Blijkbaar heb ik daar dan toch te weinig oog voor.”

Na wat tips en tricks over de hygiëne van Leendert (eerlijk is eerlijk, dit voelt een beetje gek, toch?!), vertrekt ze naar huis. Het liefst zou Leendert het nog een paar dagen proberen, maar Niesje voelt aan alles dat ze écht niet klaar is voor een nieuw liefdesavontuur. “Ik hoop niet dat ik iets van zijn zelfvertrouwen afgesnoept heb, want dat is zeker niet mijn bedoeling.”

Wederom een verdrietig moment voor Leendert. “Ik zit een beetje in de knoop.” Dan is er nog maar een ding dat hem kan troosten. Een zielig liedje spelen op zijn piano, net als hij bij het afscheid van de andere dates deed. “Dat past bij mijn stemming. Verlies, teleurstelling, een beetje verslagen.”

