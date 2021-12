Niet echt in de kerstspirit: déze ‘Home Alone’-acteur is opgepakt

Er werden woensdag meerdere aanklachten ingediend tegen de acteur door de openbaar aanklager van de Oklahoma District County.

Home Alone-event

Het incident zou zijn gebeurd na een kerstevenement waar de acteur aanwezig was om handtekeningen uit te delen. Het tweedaagse evenement vond plaats in Oklahoma en Devin was een van de grote trekpleisters. Helaas liep het niet zo feestelijk af.

Ruzie in hotel

Twee vrouwen zouden Devin om een handtekening hebben gevraagd en zijn vriendin, die ook aanwezig was, zou de twee gratis gesigneerde kaarten hebben gegeven. De acteur zou hier boos om zijn geworden, want hij vond dat de vrouwen hiervoor hadden moeten betalen. Toen de acteur en zijn vriendin na het evenement terug op hun hotelkamer kwamen, zou de ruzie zijn geëscaleerd en zou Devin haar gewurgd hebben.

Politierapport

In het politierapport staat: “Het slachtoffer had ademhalingsproblemen toen de verdachte haar keelde en zijn andere hand over haar mond deed.” De acteur zou tegen zijn vriendin hebben geroepen: “Zo zul je sterven.” Toen ze los kwam uit zijn greep, zou de acteur haar ook nog in haar gezicht hebben geschopt. Gelukkig kon ze uiteindelijk ontsnappen.

