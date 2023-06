‘Niet klein te krijgen’ deelt hoopvol nieuws over deelnemer Tibbe

Tibbe werd in de eerste aflevering geïntroduceerd als een positieve jongen die als hobby het liefst de hele dag door danst. Sinds hij de diagnose botkanker kreeg, is dat echter een stuk moeilijker.

Tibbe uit ‘Niet klein te krijgen’ klaar met behandelingen

Maar, zoals de naam van het programma ook al zegt, is Tibbe niet klein te krijgen. Tussen alle tegenslagen en behandelingen door blijft de jongen positief en weet hij verdrietige momenten om te zetten in iets grappigs. Zo besluit hij een ‘afscheidstour’ van zijn been te houden wanneer hij hoort dat zijn been geamputeerd moet worden en weet hij zeker dat hij na de amputatie gewoon nog blijft dansen.

In de laatste afleveringen van Niet klein te krijgen zien we Tibbe revalideren na de amputatie en loopt hij voor het eerst met zijn prothese. Op dat moment wordt hij nog behandeld tegen botkanker, maar inmiddels zitten zijn behandelingen erop. Over mijn lijk, de makers achter Niet klein te krijgen, delen nu een fantastische update op het Instagram-account.

De bel geluid

“Tibbe heeft afgelopen dinsdag (13 juni) de bloemenkraal gekregen en de bel geluid in het Prinses Máxima Centrum, wat betekent dat hij zijn allerlaatste behandeling tegen zijn botkanker heeft gehad en klaar is!”

Hoeveel mensen de afgelopen weken met de tiener hebben meegeleefd, blijkt wel uit de reacties onder de Instagram-post. De hartjes en enthousiaste reacties stromen namelijk binnen en Tibbe wordt - met recht - een held genoemd.

PS Wist je dat Paul de Leeuw columnist is bij Libelle? Lees hier zijn columns.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Over Mijn Lijk (@overmijnlijk) op 16 Jun 2023 om 2:30 PDT

Lief filmpje: moeder legt moment vast waarop ze haar zoon vertelt dat hij kankervrij is.

Bron: Instagram