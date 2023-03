Niet verliefd, maar wél samen: zo gaat het met Hans en Petra uit ‘B&B vol liefde’

“Het is geen perfect liefdesverhaal”, verklapt Petra.

Petra en Hans in ‘B&B vol liefde’

Petra en Hans leerden elkaar kennen in B&B vol liefde. Hoewel de paardenman gelijk het gevoel had Petra al jaren te kennen, durfde hij steeds de stap niet te zetten. Hans ontving meerdere dames in zijn bed & breakfast in het Franse Dégagnac en zag in verschillende vrouwen een potentiële liefde. Toch koos hij in de laatste aflevering voor Petra.

Het is ondertussen alweer máánden later. Hoe gaat het met de tortelduifjes? Nou, inmiddels woont Petra al bij Hans in Frankrijk. Maar of er sprake is van echte liefde...

Te snel gegaan

“Het latten werkte niet goed, het is zo’n grote afstand, dus ben ik die kant op gegaan. Maar het is wel een moeilijk proces”, geeft ze toe aan Linda. “Misschien zijn we te snel gegaan? Ik weet het niet. Maar toen we eenmaal samenwoonden, was dat best wel een shock. En die heeft erin gehakt. Ineens zijn we 24 uur per dag samen.”

Het stel probeert er wat van te maken, maar hun ritmes liggen nu eenmaal ver uit elkaar. “Ik ben een ochtendmens, een drammer, een perfectionist; Hans is het tegenoverstelde. Dat botst. Maar goed, ik ben er nog steeds, dus dat zegt wel wat.”

Niet verliefd

“Iedereen wil het perfecte liefdesverhaal, maar dat is het niet. Daar wil ik ook eerlijk over zijn”, vertelt Petra verder. “Wij zijn ook niet meer de jongste en hebben veel meegemaakt.” Op de vraag of de twee nog verliefd zijn op elkaar, is Petra duidelijk: “Nee, we zijn niet verliefd, voor mijn gevoel zijn we daar nog niet aan toegekomen.” Het voelt voor haar meer alsof ze al zes jaar zijn getrouwd. Ze wonen al samen, we moeten terug naar dat begin. “Binnenkort gaan we een paar dagen weg, even de focus op elkaar. En dan zien we wel hoe het verder gaat.”

Bron: Linda