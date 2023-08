Nieuw gezin ‘Een huis vol’ deelt heftig verhaal: dochter op 6-jarige leeftijd overleden

Zo deelt de familie Blom gelijk een verdrietig verhaal over hun dochter.

Nieuw gezin in ‘Een huis vol’

Binnenkort is het nieuwe seizoen van Een huis vol weer te zien waarin gezinnen met veel kinderen gevolgd worden. In deze reeks zijn zowel nieuwe én bekende gezichten te zien.

De familie Blom is nieuw dit seizoen. Maarten en Gerdien hebben acht kinderen en zijn daarnaast weekendpleegouders van een tiener. Maarten werkt in de kerk en Gerdien wil na haar zwangerschapsverlof weer verder als psycholoog. Het gezin krijgt in 2018 groot verdriet te verwerken.

Groot verdriet

Na zes jaar op de Balkan gewoond te hebben in verband met een uitzending, keerden Maarten en Gerdien Blom in 2019 weer terug naar Nederland. Niet compleet, want in 2018 verloor het gezin in Albanië dochter Miriam op 6-jarige leeftijd.

Overleden dochter

Tijdens een vakantiebijbelweek krijgt Miriam ‘s nachts buikgriep. De volgende dag lijkt het beter te gaan, maar niets blijkt minder waar. “Miriam zei letterlijk: ‘Mama, ik voel me al honderd keer beter dan vannacht.’ Tussen de middag at ze een broodje en daarna ging ze naar bed. Ik dacht: We zijn er al doorheen”, vertelt Gerdien in een interview met het Reformatorisch Dagblad. “Maar toen ik om drie uur bij haar ging kijken, was ze overleden. Het schokkende is dat ze maar vijftien uur ziekteverschijnselen heeft gehad.” Miriam is overleden aan een acute bloedvergiftiging die haar hersenen en organen aantastte.

Het geloof

Het geloof speelt een grote rol in het leven van de familie Blom, helemaal bij het verwerken van dit grote verlies. “We merken hoe dankbaar we zijn dat onze dochter Miriam, die wij verloren zijn, bij God is. God draagt ons, zelfs door de dood heen”, vertelt het stel op de website van Een huis vol. “Je kunt al je liefde aan iemand geven, maar de basis en het fundament is voor ons God. God vormt de basis van ons gezin.”

Door deze verdrietige gebeurtenis probeert het gezin echt te genieten van elk moment. Maarten: “We willen nu genieten. Niet morgen, of volgend jaar. Ik geniet van het leven en we zijn dankbaar. Ons geloof helpt ons enorm. Dat hebben we ook gemerkt bij het verlies van onze dochter. God is onze sleutel.”

Pak je agenda erbij, want het nieuwe seizoen van Een huis vol begint op maandag 28 augustus op NPO 1.

Bron: Een huis vol, Rerformatorisch Dagblad