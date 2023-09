Nieuw seizoen ‘Boer zoekt vrouw’ start bijna: zóveel brieven kregen de boeren

Het is altijd weer spannend hoeveel brieven de deelnemende boeren ontvangen van geïnteresseerde vrijgezellen die op zoek zijn naar de liefde op het platteland. En ja hoor, er is ook dit jaar weer een overweldigend aantal brieven binnengekomen.

Alle boeren op een rij

In april stelde presentatrice Yvon Jaspers de vijf nieuwe vrijgezelle boeren van Boer zoekt vrouw Europa voor. De boeren die we dit jaar gaan volgen zijn: Piet uit Duitsland, Claudia uit Frankrijk, Richard uit Slowakije, Haico uit Denemarken en Bernice uit Zweden. Zij zijn allemaal op zoek naar de liefde en vanaf zondag 17 september (twee weken later dan gepland) kunnen wij volop meegenieten van al hun liefdesperikelen op de boerderij.

Lastige zoektocht

Het vinden van de liefde is soms al best lastig, laat staan als je als Nederlandse boer in het buitenland woont. “Als je in je eentje op een bedrijf in Slowakije zit waar je de taal niet of nauwelijks spreekt, of in het zeer dunbevolkte Zweden waar je sociale leven bestaat uit contacten met amper een handvol mensen, of in Frankrijk waar je zo druk bent met het runnen van je bedrijf dat je überhaupt het erf niet zomaar af komt, is een partner vinden een helse klus”, legt Yvon uit op de site van Boer zoekt vrouw.

Eerste aflevering ‘Boer zoekt vrouw’

In de eerste aflevering ontvangen alle boeren hun brieven en daaruit mogen zij tien potentiële geliefden kiezen. Later mogen er vijf op de boerderij komen logeren. Boerin Claudia is al zenuwachtig, maar kan tegelijkertijd niet meer wachten: “Ik wou dat het al volgende week was. Dat je weet wat er allemaal gaat gebeuren. Of de ware ertussen zit.”

Aantal brieven

Ook dit jaar zijn de boeren weer bedolven onder de brieven. In totaal zijn er 600 exemplaren voor de boeren binnengekomen. En dat is héél veel, aangezien de boeren en boerinnen in het buitenland wonen. De stap om te schrijven is dan gewoon een stuk groter. Deelnemers moeten namelijk wel uiteindelijk de stap durven te nemen om te emigreren. Je kunt het dan ook niet vergelijken met het record van boer Tom in 2015. Hij kreeg toen maar liefst 1800 (!) brieven.

Boer zoekt vrouw Europa is vanaf zondag 17 september elke week te zien om 20:25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.

Bron: Boer zoekt vrouw, KRO-NCRV