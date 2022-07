Pak je agenda er alvast bij en omcirkel maandag 29 augustus, want dan start het nieuwe seizoen.

Goed begin van de week

Ja, je leest het goed. Dit keer zijn de afleveringen niet op donderdag of zondag te zien, maar op maandag. Dat laten de makers deze maandag weten via Instagram. “Expeditie-nieuws! Expeditie Robinson is vanaf maandag 29 augustus wekelijks te zien om 20.30 bij RTL 4. En het wordt een ont-zet-tend spannend seizoen!”, klinkt het bericht. Een goed begin van de week dus.

Nieuwe presentator ‘Expeditie Robinson’

Welke BN’ers dit seizoen meedoen, is nog niet duidelijk. Eerder werd al bekendgemaakt dat presentator Kaj Gorgels (31) stopt met het programma. Niemand minder dan Rick Brandsteder (38) neemt zijn stokje over en zal dus naast Nicolette Kluijver (37) te zien zijn.

Grote eer

Voor Rick zal het extra bijzonder zijn, want hij deed in 2014 zelf mee aan het programma. Hij noemt de presentatieklus dan ook ‘een droom die uitkomt!’. Verder zegt hij dat het een grote eer vindt ‘om nu aan de andere kant te staan’. “En ik ben in goede handen van dierbare vriendin en ervaren presentatrice Nicolette Kluijver. Wederom een avontuur wat ik niet had willen missen!”

Bron: Instagram