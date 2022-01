Eerder werd al bekend dat dít programma de plaats van de populaire talentenjacht op vrijdagavond inneemt. Nu blijkt dat talkshow Beau iedere vrijdag een half uur eerder begint, dus al om 21.30 uur. Maar dat is niet het enige wat er in de programmering bij RTL gaat veranderen als gevolg van het The voice-schandaal.

Expeditie Robinson

Het eerder aangekondigde seizoen van Expeditie Robinson dat uitsluitend voor Videoland was, wordt nu tóch ook op RTL 4 uitgezonden. Dit speciale seizoen, gepresenteerd door Art Rooijakkers en Geraldine Kemper, is vanaf donderdag 10 maart iedere week om 20.30 uur te zien. Voor deze speciale, eenmalige editie reisden de deelnemers af naar Zanzibar.

Ook Eilandpraat keert terug, het napraatprogramma dat Luuk Ikink direct na elke Robinson-aflevering presenteert. Verder start het eerste seizoen van de nieuwe social media-spelshow Volg je me nog?, gepresenteerd door Ruben Nicolai, donderdag 10 februari om 20.30 uur.

De verraders

Wel heeft RTL vervelend nieuws voor alle fans van De verraders, want zij moeten wat langer geduld hebben. Eerder werd aangekondigd dat het nieuwe seizoen met Tijl Beckand op 20 februari van start zou gaan, maar helaas wordt het verplaatst naar later dit voorjaar. Het is nog niet precies duidelijk op welke datum het nu van start gaat.

