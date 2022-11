Nieuw seizoen ‘Kopen zonder kijken’ wordt anders, dit is waarom

In Kopen zonder kijken geven stellen de zoektocht én aankoop van hun nieuwe woning uit handen en dat levert bijzondere tv-momenten op.

Zelfde team, andere inhoud?

De kijkcijferhit is naar verwachting begin 2023 weer op tv. Martijn Krabbé verklapt aan RTL Boulevard wel alvast dat er het een en ander gaat veranderen. Niet aan het team, want aannemer Bob Sikkes, interieurstylist Roos Reedijk en makelaar Alex van Keulen zijn er natuurlijk gewoon weer bij. De wijzigingen hebben vooral te maken met de woningmarkt.

Huizenprijzen dalen

“De woningmarkt is totaal aan het veranderen”, vertelt Martijn. “De hypotheekrente is aan het stijgen. Dus je hebt hogere maandlasten, je kunt minder lenen en er is enorme inflatie. Maar daarnaast zakken de huizenprijzen ook flink.”

Belletjes naar Bob

De presentator zegt dat de veranderingen op de markt al in het zesde seizoen invloed hebben, maar zéker het seizoen daarna. Dat staat al gepland voor 2024. “Eerlijk gezegd weten we nog niet zo goed wat er gaat gebeuren. Maar ik verwacht dat Bob dan niet veel belletjes meer hoeft te plegen met de vraag of er nog extra budget is. Of dat de deelnemers hem bellen: laat de verbouwing maar helemaal zitten. Het mooiste vind ik het als mensen aan het einde gewoon heel erg gelukkig zijn.”

De moeite waard uitgesteld

Door die sterk veranderende woningmarkt is het eerder aangekondigde nieuwe programma De moeite waard, gepresenteerd door Tijl Beckand én met aannemer Bob, even uitgesteld. Wanneer het wel op tv komt, is afwachten.

Bron: RTL Boulevard