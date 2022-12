Nieuw seizoen ‘Married at first sight’ begint met driedubbele aflevering (én een verrassing) Beeld Tom Cornelissen

Goed nieuws voor liefhebbers van Married at first sight! Vanaf begin januari kunnen we maar liefst twee keer per week genieten van koppels die in het huwelijksbootje stappen zónder dat ze elkaar kennen. Het nieuwe seizoen begint echter met een driedubbele aflevering!