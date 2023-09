Nieuw seizoen ‘Sterren op het doek’: déze bekende acteur is de eerste gast

Pak je agenda erbij en omcirkel zaterdag 11 november, want dan begint het nieuwe seizoen van Sterren op het doek.

Wat is ‘Sterren op het doek’?

Het concept is eenvoudig maar fantastisch: elke aflevering wordt een bekende Nederlandse persoonlijkheid uitgenodigd om te poseren voor drie getalenteerde kunstenaars. Deze hebben slechts een paar uur de tijd om een portret van de gast te schilderen. Tijdens het schilderproces krijgen we niet alleen inzicht in de artistieke vaardigheden van de kunstenaars, maar ook in het leven en de persoonlijkheid van de gast. Het gesprek dat plaatsvindt tussen de gast en presentator Özcan Akyol is vaak diepgaand.

Het goede doel

De ster op het doek kiest aan het einde van de uitzending één van de drie kunstwerken. Op de website kunnen fans na de uitzending bieden op de niet gekozen doeken. Het geld gaat naar een goed doel dat is gekozen door de bekende Nederlander.

De allereerste gast

De eerste gast van het nieuwe seizoen is acteur Daan Schuurmans. Hij is een veelzijdige talent en heeft een indrukwekkende carrière in de Nederlandse tv- en filmwereld. Dat belooft een boeiende aflevering te worden. Terwijl Daan poseert voor de drie kunstenaars, zal hij openhartig vertellen over zijn leven, carrière en zijn passies.

Drie verschillende kunstwerken

Bovendien is het weer spannend om te zien hoe de drie kunstenaars, elk met hun eigen stijl en benadering, Daan vastleggen op doek. Dat leidt doorgaans tot drie zeer verschillende kunstwerken. Welke BN’ers nog meer bij Özcan Aykol langskomen, is nog niet bekendgemaakt.

Het nieuwe seizoen van Sterren op het doek is vanaf zaterdag 11 november elke zaterdag om 20:40 uur te zien bij Omroep MAX op NPO 2.

Daan Schuurmans is de eerste gast in het nieuwe seizoen van 'Sterren op het doek' Beeld Omroep MAX

Bron: Sterren op het doek