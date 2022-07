Nieuw seizoen van ‘B&B vol liefde’ start vanavond: dit zijn de kandidaten

In december was B&B vol liefde: de aftrap al op televisie. Daarin werden elf potentiële kandidaten voorgesteld, waarna kijkers zich konden aanmelden. Nu zijn er nog acht kandidaten over. Hun zoektocht naar de liefde kun je vanaf vanavond iedere werkdag bij RTL 4 volgen.

De nieuwe deelnemers van ‘B&B vol liefde’

Richard (50) - Portugal

Nieuw seizoen ‘B&B vol liefde’ vanavond van start: dit zijn de kandidaten Beeld RTL

Dit is Richard. Hij was 37 jaar kokkelvisser op Texel. Hij heeft twee kinderen en is sinds 4 jaar weduwe. Hij besloot het roer om te gooien en is sinds augustus eigenaar van een glamping en een grote villa in Portugal. De boel is alleen nog niet geopend. Zijn erf is nog volop in verbouwing. Daar mogen zijn dates vast en zeker een handje bij helpen, want Richard wil zijn glamping het liefst dit jaar nog openen.

Hans (60) - Frankrijk

Hans zoekt een paardenliefhebber Beeld RTL

Hans is 60 jaar en woont sinds 2002 in het Franse dorpje Dégagnac. Hij runt hier een B&B bestaande uit twee grote vakantiehuizen, twee B&B-kamers en een boerencamping met een grote manege. Zijn paarden zijn z’n lust en z’n leven. Zijn nieuwe liefde moet daarom wel van paarden houden.

Ted (68) - Portugal

Het enige wat Ted nog mist op Madeira, is een man Beeld RTL

Ted woont op het Portugese bloemeneiland Madeira. Ze is reislustig en heeft veel van de wereld gezien. Op Madeira heeft ze haar B&B én een groot netwerk op weten te bouwen. Wat ze alleen nog mist is een man die haar liefde en genegenheid kan bieden.

Astrid (48) - Oostenrijk

Astrid wil niet meer alleen zijn in de Oostenrijkse bergen Beeld RTL

Astrid werd op jonge leeftijd al verliefd op de bergen van Oostenrijk. Vijf jaar geleden kwam een droom voor haar uit: ze opende een B&B in het dorpje St Michael im Lungau. Dit deed ze met haar toenmalige partner en kinderen, maar inmiddels is ze gescheiden. Ze runt de toko nu alleen en hoopt een nieuwe man te leren kennen.

Denise (31) - Spanje

Denise wil een sportieve vriend Beeld RTL

Denise runt een vakantiecomplex met een groot aantal appartementen in Spanje. Haar oom is officieel de eigenaar, maar zij leidt de boel. Denise is een echte ondernemer én behoorlijk sportief. Ze sport vier keer per week en wandelt graag lange afstanden. Ze ziet graag een eveneens sportieve en ambitieuze man aan haar zijde.

Hans (54) - Italië

Hans zoekt een lieve B&B-partner Beeld RTL

Je leest het goed: er doet nóg een Hans mee dit jaar. Deze Hans vertrok in 1990 naar Italië om de taal te leren en is nooit meer teruggekomen. In 2008 startte hij met zijn toenmalige vrouw een B&B. Inmiddels is hij gescheiden en zoekt hij een lieve vrouw om zijn B&B mee te runnen.

Natasja (49) - Frankrijk

Lieve vrienden genoeg, maar Natasja wil een liefdespartner Beeld RTL

Natasja is vier jaar geleden naar Frankrijk geëmigreerd. Op het platteland kocht ze een watermolen en die heeft ze eigenhandig omgetoverd tot B&B. Ze heeft veel lieve vrienden in het dorpje, Blèves, maar verlangt ook naar een liefdespartner.

Martijn (31) - Portugal

Martijn zoekt een vegetarische vrouw Beeld RTL

Martijn runt een B&B in het zuidwesten van Portugal. Een kanttekening voor zijn potentiële liefde: dit doet hij met zijn ouders. Martijn is een echte reiziger, spreekt maar liefst zeven talen en bekommert zich om de wereld. Zo is hij veel bezig met duurzaamheid en eet hij vegetarisch. Hij zoekt een vrouw waarmee hij daarin op één lijn zit.

Benieuwd hoe hun liefdeszoektocht verloopt? B&B vol liefde is elke maandag om 20.30 uur te volgen op RTL 4.

