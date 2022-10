Nieuwe beelden 'The Crown' showen verbluffende gelijkenis tussen actrice en prinses Diana

In het zesde en tevens laatste seizoen van The Crown worden de laatste jaren van prinses Diana in beeld gebracht. Hoewel seizoen 5 nog niet eens te zien is op Netflix, worden nu al de eerste beelden van seizoen 6 naar buiten gebracht. Inclusief een piepjonge prins William en prins Harry.

William en Harry

In de laatste aflevering van seizoen 5 maken de broers William en Harry hun opwachting. Seizoen 6 laat dan ook een iets oudere versie van de twee zien. Prins William wordt daarin gespeeld door Rufus Kampa, prins Harry door Will Powell. Begin deze maand riep Netflix jonge evenbeelden van de roodharige prins nog op om zich te melden. Acteerervaring was hierbij niet belangrijk, een sterke gelijkenis wel.

Elizabeth Debicki als prinses Diana

Waar de zoektocht van The Crown naar een evenbeeld van prinses Harry ingewikkeld was, bleek dit bij prinses Diana niet het geval. De casting van Harry’s moeder was namelijk al veel eerder bekend: zij wordt in seizoen 5 en 6 gespeeld door de Australische Elizabeth Debicki. Het Amerikaanse PEOPLE heeft exclusieve behind the scenes-beelden van het zesde seizoen, en daarin is die gelijkenis wel heel goed te zien. Niet alleen de haar- en makeupartiesten hebben hun best gedaan, ook de jurk die Elizabeth als Diana in deze scène draagt, lijkt verbluffend veel op het echte exemplaar. Elizabeth als Diana is als twee druppels water -en wij kunnen niet wachten op meer beelden.

Bron: TODAY