Nieuwe details bekend over seizoen van ‘De verraders’ met onbekende mensen

Het seizoen van De verraders met onbekende deelnemers wordt in september opgenomen. Dat betekent dat de groep deelnemers inmiddels geselecteerd is. Presentator Tijl heeft de groep gezien en vertelt: “Ik weet wie er mee gaan doen en ik moet zeggen: het is wel een setje bij elkaar!”

‘De verraders’ met onbekende mensen

De eerste ‘zilvergesprekken’, zoals dat bij De verraders heet, zijn namelijk al gevoerd. Voor de opnames van het spel reist de groep volgende maand af naar Frankrijk. De groep is lekker gevarieerd, zegt Tijl.

“Doordat we zoveel aanmeldingen hadden, meer dan tweeduizend, konden we een mix maken van jong en oud en van mensen met bepaalde specialisaties. Bijvoorbeeld mensen die bij de recherche hebben gezeten, undercover zijn geweest of gespecialiseerd zijn in het lezen van kleuren. Je kunt het zo gek niet bedenken”, aldus Tijl. Zo hebben sommigen deelnemers dus eigenschappen die goed van pas kunnen komen: “Er zijn in ieder geval een hoop mensen die als vak hebben om anderen te lezen, dat geeft een nieuwe dimensie aan het programma.”

Fans van het programma

Of Tijl bang is dat men het leuker vindt om naar bekende Nederlanders te kijken? “Niet veel programma’s stappen over van bekende naar minder bekende Nederlanders, maar wij denken dat De verraders het kan hebben.”

Het grote voordeel van werken met onbekende mensen? Tijl: “Normaal vragen we altijd mensen voor het programma en de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er dan altijd wel een paar bij zitten die zeggen: ‘Ik heb het nog nooit gezien, maar ik ben gevraagd, dus lachen en we zien wel.’ Maar nú gaan we het spel spelen met mensen die het programma al vanaf dag één volgen, fan zijn en het door en door kennen. Dat maakt het bijzonder. Voor deze mensen is het echt een once in a lifetime opportunity.”

Grote kans

Ook voor Tijl zelf is het presenteren van dit programma een enorme kans, vindt hij, omdat het een internationale hit blijkt te zijn. “Ik heb het eerste seizoen gepresenteerd van een format dat nu de hele wereld over gaat, dat iedereen kent. Hoe vaak maak je dat in je leven mee? Dat is waanzinnig.”

Wanneer het seizoen van De verraders met onbekende Nederlanders op televisie gaat komen, is nog niet bekend. Deelnemers konden zich tot 1 mei 2023 aanmelden. De opnames vinden dus plaats in september.

Bron: ANP, RTL Boulevard