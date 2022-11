Nieuwe details bekendgemaakt over het derde seizoen van ‘B&B vol liefde’

Want wat blijkt nu? Art Rooijakkers is weer terug als presentator voor het derde seizoen. Art was bij het eerste seizoen ook van de partij, maar moest het tweede seizoen aan zich voorbij laten gaan, toen hij door een ernstige zwelling op zijn stemband zijn stem kwijtraakte. Inmiddels mag hij weer praten en kunnen we hem dus ook weer bewonderen in het derde seizoen.

Andere datum

Daarnaast blijkt de datum voor het nieuwe seizoen ook te zijn bijgesteld. Eerder liet RTL namelijk nog weten dat het derde seizoen op 27 december van start zou gaan, maar vandaag communiceert de zender een andere datum. B&B vol liefde blijkt namelijk op 29 december te beginnen. Op deze datum kunnen we genieten van de eerste aflevering waarin alle potentiële kandidaten worden voorgesteld.

Bron: RTL Boulevard