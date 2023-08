Nieuwe film alert: de toeslagenaffaire wordt in beeld gebracht

Dat vertelt hoofdrolspeler Dilan Yurdakul (31) aan LINDA.

Over de film

Actrice Dilan Yurkadul, bekend van haar rol als politieagent Aysen Baydar in GTST, vertolkt de rol van een Turks-Nederlandse moeder Meral, die samen met haar twee dochters in Almere woont. Ze wordt slachtoffer van de toeslagenaffaire. Als sociaal rechercheur Ron, gespeeld door Gijs Naber, in haar leven infiltreert, moet ze gedwongen steeds radicalere keuzes maken om haar gezin uit handen van de instanties te houden en niet alles te verliezen.

Emotionele waarheid

De regisseur van de film, Stijn Bouma, maakte twee jaar geleden al de documentaire Alleen tegen de staat over het toeslagenschandaal. Die documentaire maakte destijds diepe indruk. Dilan vertelt daarover aan LINDA.: “Juist doordat hij al zo veel research had gedaan voor zijn docu, is het hoofdpersonage echt een vrouw van vlees en bloed geworden. Je voelt gewoon dat het verhaal dicht bij de waarheid zit.”

Wel benadrukt ze dat de film absoluut geen reconstructie van de toeslagenaffaire wordt. “Maar er zit wel een emotionele waarheid in over hoe al die mensen zich gevoeld hebben. Over slachtoffer zijn van de staat en de hele tijd van het kastje naar de muur gestuurd worden.”

Gezicht aan het schandaal

Dilan ontmoette ter voorbereiding op haar rol een paar slachtoffers van de toeslagenaffaire, maar ze wil niet te dichtbij komen. “Ik vind dat de creativiteit voor het spelen van deze rol juist ligt in de gaten tussen wat ik denk en wat is”, zegt ze daarover. “Het laatste wat ik wil, is iemands verhaal naspelen. Ik wil mijn eigen emoties en pijn gebruiken om dicht bij hen te komen. Hopelijk kunnen we met deze film een gezicht geven aan dit schandaal en doen we dat zo goed mogelijk.”

De toeslagenaffaire

De toeslagenaffaire beslaat een schandaal in de Nederlandse politiek, waarbij de Belastingdienst ernstige fouten maakte. Ouders hadden recht op geld voor de kinderopvang, maar kregen ze horen dat ze duizenden euro’s moesten terugbetalen. Onterecht, zo bleek later.

De gedupeerden waren voornamelijk eenoudergezinnen, gezinnen met een migratieachtergrond of gezinnen met een laag inkomen, een bijstandsuitkering of een laag of negatief eigen vermogen. Het schandaal had verstrekkende gevolgen op hun levens.

De opnames van de film beginnen in oktober. De jacht op Meral Ö draait halverwege 2024 in de bioscoop.

Bron: Linda.nl