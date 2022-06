Nieuwe generatie gasten bij ‘Boerderij van Dorst’ ‘ontwapenend leuk’

De uitspraken en grappen in de uitzendingen van Boerderij van Dorst zijn iedere week weer voer voor Twitter. Waar de kijkers bij eerste uitzending vooral dubbel lagen om de uitspraken van Hans Klok en de uitzending met Katja Schuurman openhartig was, viel de aflevering van gisteravond in de smaak omdat er een ‘nieuwe generatie’ BN’ers kwam slapen op de boerderij. De eerste reacties als ‘ik ken deze gasten niet’ werden al gauw overschaduwd door tweets als ‘verfrissende aflevering met jonge talenten’ en ‘zoveel opener en echter’.

#boerderijvandorst Wat is Froukje ontwapenend leuk. — Wiljan 🏳️‍🌈 (@WiljanB) 19 juni 2022

#boerderijvandorst wat een verfrissende aflevering met deze jonge talenten. Kende ze niet maar wat een wijsheid en puur. Met alle respect, maar even wat anders dan een Gordon of Katja. — MartijnB (@martijnblitz) 20 juni 2022

Wow, ik wist niet of ik wel zou kijken, want: ik ken de gasten niet.

Maar zo zie je maar, altijd jezelf openstellen voor anderen!



Wat een fijne uitzending weer Raven, Froukje en Défano ..#boerderijvandorst — Linda@home (@LindaisThuis) 19 juni 2022

Vandaag @DefanoHolwijn en @froknroll bij #boerderijvandorst. Zoveel opener en echter en vrijwe van ego dan vorige week met Douwe Bob en Katja Schuurman. Nieuwe generatie ❤️❤️ — Suzanne Unck (@suzanneunck) 19 juni 2022

Openhartig over psycholoog

In de aflevering vertelt Défano ook openhartig over zijn bezoek aan de psycholoog, de aanleiding daarvoor en de inzichten die hij kreeg. Kijkers vinden het goed dat hij hierover praat om het taboe op dit onderwerp te doorbreken, vooral ook bij zijn jonge achterban en volgers.

Leuke open jongeman die Stefano. Praat makkelijk over zijn bezoek aan de psycholoog. Ligt in zijn 'achterban' gevoelig! #boerderijvandorst — Robert (@Stokstaartje020) 19 juni 2022

Zingen in een metalband

Ook verrassend is het feit dat Froukje vroeger in een metalband zat. De jonge singer-songwriter maakt nu vooral popmuziek, maar had vroeger een heel andere muzieksmaak. Een verrassende switch waar ze zelf helemaal achter staat.

@froknroll is nog maar twintig en toch al zo volwassen. Gezien je metal vibes vroeger: ideetje voor een metalsong met Dool en @ravenvandorst? Lijkt me gaaf om te zien! 🤘🏻#boerderijvandorst — Joost 🐰 (@_maghetweten) 19 juni 2022

Ze zat in een metalband... Klopt ook wel.

Froukje rockt! 😎🤘🏻#boerderijvandorst — MichielZiet (@MichielGeurtse) 19 juni 2022

Je kunt de aflevering van Boerderij van Dorst hier terugkijken.

Bron: twitter, boerderij van dorst