Nieuwe ‘GTST’-ster Rian Gerritsen moest wennen aan het snelle opnameschema: “In het begin vond ik dat spannend”

Als je de soap via Videoland bekijkt, dan zie je Rian al een week op je scherm. Kijk je het op televisie? Dan maakt ze vanavond haar entree.

Rian over ‘GTST’

Rian zal vooral in één van de bekende GTST-sets te zien zijn, namelijk die van De Koning. Haar personage, genaamd Gabrielle Rensema, zal de kroeg namelijk opkopen. Zelf is ze ook een echte kroegtijger, laat Rian aan RTL Boulevard weten.

Feest der herkenning

“Ik ga de hele toko overnemen en naar m'n hand zetten”, aldus Rian over De Koning. “Ik zal daar dus vooral te vinden zijn en dat is natuurlijk hartstikke leuk, want het is een van de oudste sets van de soap. Het was een feest der herkenning. Ik zal dus ook vooral spelen met alle mensen die werken in De Koning.”

Snelle opnames

Bij de langst lopende soap van Nederland worden de scènes in flink tempo opgenomen: “Ik wist dat het snel en veel zou zijn. Dat is net iets anders werken dan ik gewend ben. Ik werk altijd wat langer vooruit. Hier lezen en repeteren we op maandag en diezelfde week wordt het opgenomen. Daarnaast is er niet veel tijd per scène. Dat gaf mij wel druk. Ik wilde niemand tot last zijn en lekker mijn eigen ding kunnen doen. In het begin voelde ik spanning, maar dat was er al gauw vanaf, want het is een warm bad.”

Gastrol

Rian gaat als Gabrielle een hoop teweegbrengen in Meerdijk, maar ze benadrukt dat het geen vaste rol is: “Het is een gastrol. Ik ben écht als gast aanwezig.” Maar, laat ze weten, wat haar betreft is er nog ruimte voor nieuwe mogelijkheden.

Bron: RTL Boulevard