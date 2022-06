De acteur is tot op zijn oren verliefd op de actrice. “We vinden elkaar heel lief en hebben het echt gezellig met elkaar”, zo vertelt hij.

Eigenlijk een beetje klaar met vrouwen

Tygo had niet verwacht dat hij nog een relatie zou krijgen met iemand. “Ik was de afgelopen zes jaar eigenlijk een beetje klaar met vrouwen. Tot ik Dianne tegenkwam, die ongelofelijk sterk in haar schoenen staat en zodanig altijd zichzelf is dat ik er alleen maar blij van word.”

Geen probleem met leeftijdsverschil

Dianne, die in verschillende commercials heeft gespeeld en in films als Fissa en Renesse en de serie Jonge garde is naar eigen om precies dezelfde reden op Tygo gevallen. “En hij is heel lief.” Dat de twee een flink leeftijdsverschil hebben, is voor hen geen issue. “Dat vind ik niet belangrijk. Ik val op een persoon, niet op iemands leeftijd”, zo vertelt Tygo.

Bepaald type

Tygo blijkt een type te hebben als het gaat om uiterlijk, want Dianne heeft opvallend veel weg van één van zijn exen, actrice Anna Drijver.

Bron: Story