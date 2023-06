Nieuwe notaris en andere opzet: kijkers ‘Kopen zonder kijken’ in de war door veranderingen

Een nieuwe notaris, een ander manieren van editen en ineens openingsgesprekken met makelaar Alex en aannemer Bob samen. Waarom al die aanpassingen zo aan het eind van het seizoen?

Vrijstaand huis

De negende aflevering gaat over Sicco en Tessa, die op zoek zijn naar een nieuw huis. De twee hebben een samengesteld gezin en zoeken een woning in Drachten. Het liefst willen ze een vrijstaande woning met maar liefst vijf slaapkamers. En dat voor een budget van 425.000 euro. Kortom: een pittige klus voor makelaar Alex van Keulen, aannemer Bob Sikkes en interieurstylist Roos Reedijk.

Nieuwe notaris in ‘Kopen zonder kijken’

Wanneer presentator Martijn Krabbé langs het stel gaat om hen het goede nieuws te vertellen dat ze meedoen aan Kopen zonder kijken, stuiten de kijkers al snel op een nieuw gezicht. “En dat is niet zomaar een notaris”, begint Martijn Krabbé de introductie. “Dat is er een uit duizenden. Peter Duijzend, wel te verstaan. Onze nieuwe notaris.” Peter neemt het stokje over van Sandra Viveen.

Een hoop veranderingen

Waarom Sandra wordt overgenomen en of dit voorlopig of tijdelijk is, weten we niet. Kijkers moeten in elk geval erg wennen. Vooral omdat de nieuwe notaris gepaard gaat met een paar andere veranderingen. Ze hebben het idee dat het anders is gefilmd en geëdit en bovendien is het eerste gesprek nooit met Alex en Bob tegelijk geweest. Ook gaan Sicco en Tessa ineens ook in gesprek met Roos over de styling.

Hallooooo nieuwe notaris 😁#kopenzonderkijken — Claudia (@_cloudy_a) 12 juni 2023

De notaris is veranderd in een man haha. Sandra is weg. #Kopenzonderkijken — Jos Eising (@JosEising) 12 juni 2023

Waarom een nieuwe notaris? Heb ik wat gemist? #Kopenzonderkijken — Albertien (@TienesJell) 12 juni 2023

O is Sandra Viveen gedropt als notaris? #kopenzonderkijken — Karin (@Karin76652922) 12 juni 2023

Wtf is dit #kopenzonderkijken — KC (@kannicaa_) 12 juni 2023

Dacht dat die roos pas halverwege in het programma voorkwam. Wil nu al zappen #kopenzonderkijken — MoNiQuE (@MoNiQuE27031966) 12 juni 2023

Wat huh.. Roos? Huh nu al? Sinds wanneer komt Roos de moodboards bespreken? #Kopenzonderkijken — ‘Samantha’🌸 (@svbentum) 12 juni 2023

Bron: Kopen zonder kijken, Twitter