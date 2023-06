Nieuwe notaris ‘Kopen zonder kijken’ geeft opheldering over zijn komst: “Ik heb al eerder meegedaan”

Oplettende kijkers hadden het misschien al door, maar Peter is al een keer eerder de notaris geweest in Kopen Zonder Kijken. “Ik ben in seizoen 3 aflevering 3 een keer ingevallen voor Sandra Viveel en achteraf heb ik toen gezegd: ‘Ik vind het zo leuk om te doen, dus mocht jij ooit stoppen of vaker invalbeurten nodig hebben, dan doe ik dat graag voor je. En zo is het balletje gaan rollen.”

Dochters zijn fan

Thuis is zijn nieuwe baantje in ieder geval een grote hit: “Ik heb ook twee dochters. En die dochters zijn fan van de show. Dat resulteert in dat we Videoland hebben genomen en alle afleveringen hebben teruggekeken.” Zijn dochters hebben zelfs al een keer een kijkje mogen nemen bij de opnames. “Ze hebben Martijn een handtekeningen weten te ontfutselen en die willen ook een keer Bob en Alex ontmoeten dus moeten we kijken of we dat ook kunnen regelen.”

Wat is er aan de hand?

Naast een nieuw gezicht is er ook een andere montage, zo is kijkers opgevallen. Tijdens de laatste aflevering ontstond er de nodige commotie op Twitter omdat het mensen opviel dat de aflevering anders gefilmd en geëdit is. Ook is het eerste gesprek nooit met Alex en Bob tegelijk geweest en gaan Sicco en Tessa ineens ook in gesprek met Roos over de styling.

Nieuw seizoen, nieuwe look

In RTL Boulevard laten de makers van het programma weten dat halverwege het seizoen nieuwe afleveringen zijn bijbestelt. Deze afleveringen zijn iets anders gemonteerd omdat ze aan het experimenteren zijn voor een nieuw seizoen. Het is de bedoeling dat het nieuwe seizoen er zoals deze laatste aflevering uit gaat zien.

Bron: RTL Boulevard