Een programma dat z’n succes al bewezen heeft.

Een huis vol

Het nieuwe seizoen van dit programma gaat in mei van start, als het seizoen van Khalid & Sophie voorbij is. In Een huis vol worden verschillende gezinnen met veel kinderen gevolgd. Hoe gaan zij om met kleine en grote uitdagingen in het leven? Wat bindt hen en hoe zorgen ze voor elkaar? Het programma is erg succesvol: er zijn inmiddels al dertien seizoenen van uitgezonden.

Nieuwe talkshow

Dit betekent niet dat de NPO helemaal geen nieuwe talkshow meer gaat maken. Er wordt bijvoorbeeld gespeculeerd dat Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen weleens een praatprogramma op dat tijdstip zouden kunnen krijgen.

Sterk tijdstip

Een talkshow om 19.00 uur bij de NPO is in het leven geroepen door Matthijs van Nieuwkerk. Hij scoorde om die tijd erg goed met De wereld draait door. Margriet van der Linden heeft zes seizoenen lang haar talkshow M gemaakt op dit tijdstip. Zelf besloot ze dat de koek nu op is. Eerder werd De vooravond met Fidan Ekiz en Renze Klamer op dit tijdstip uitgezonden als opvolger van De wereld draait door, maar dat heeft niet lang mogen duren.

