Nieuwe uitdaging: Jan de Hoop is de nieuwe columnist van Margriet

De voormalige presentator van het RTL Ontbijtnieuws is vorig jaar officieel met pensioen gegaan, maar is drukker dan ooit. In december was Libelle bij hem en zijn partner Coen thuis en vertelde hij dat hij na zijn afscheid niet op de bank is gaan zitten. Hij is nog druk zat met hun bedrijf dat presentatietrainingen verzorgt, bij Omroep Gelderland heeft Jan een eigen radioprogramma en hij maakt er ook tv-programma’s en op YouTube vloggen hij en zijn partner Coen regelmatig over hun doen en laten. En daar komt nu dus ook nog een column bij. Een mooie kans: “Sinds ik bij het Ontbijtnieuws gestopt ben, word ik overspoeld met aanvragen”, schrijft Jan in zijn eerste column. “Of ik bijvoorbeeld reclame wil maken voor medische matrassen of een wekelijkse column voor Margriet wil schrijven. Dat laatste zorgde naast verbazing ook voor lichte paniek. ‘Kan ik dat wel?’, vroeg ik mezelf onzeker af. Gelukkig gaf mijn man Coen mij, net als 34 jaar terug toen ik door RTL gevraagd werd, een liefdevol zetje.”

Jan de Hoop columnist Margriet

In gesprek met Libelle vertelde Jan hoe dat meer dan dertig jaar geleden ging: “Toen ik bij Radio Veronica werkte, en mensen daar begonnen met het opzetten van een tv-zender, gaf Coen me een cruciaal zetje. Als hij dat niet had gedaan, was ik niet op tv gekomen. (...) Coen heeft een enorme invloed op mij. Hij is zeven jaar jonger, maar veel wijzer en slimmer. Ik heb veel van hem geleerd qua zelfvertrouwen.”

“Ik ben zeer verheugd dat Jan onze nieuwe columnist is”, aldus Margriet-hoofdredacteur Helene van Santen. “Hij past perfect bij Margriet, dat zich richt op gelukkig en gezond ouder worden. Jan schrijft openhartig en met veel humor over zijn nieuwe leven, nu hij gestopt is als nieuwslezer. Van de wilde zwijnen in zijn achtertuin tot elke avond appelmoes, vrijwel niets blijft onbesproken.”