Nieuwe vriend van André van Duin was nog getrouwd: “De klik met André overtrof alles”

In februari bracht André naar buiten dat hij een nieuwe liefde heeft. Begin deze maand liepen de twee voor het eerst samen over de rode loper. Ze zijn dolgelukkig met z'n tweetjes, maar er ging een lastige periode aan vooraf.

Nieuwe vriend van André van Duin over huwelijk

Fernando was namelijk nog getrouwd toen hij interesse kreeg in André. Aan de krant vertelt hij: “Dat was niet gemakkelijk. Ik heb er tegenover mijn ex-partner geen geheim van gemaakt wat mij hier was overkomen. In Spanje was ik niet ongelukkig, maar de klik met André overtreft alles.”

Scheiding

De twee zijn gescheiden en dat verliep gelukkig gemoedelijk: “Er zijn geen problemen ontstaan, maar leuk vond ik het natuurlijk niet. Afscheid nemen gaat altijd gepaard met pijn.”

Al veertig jaar vrienden

André en Fernando zijn sinds kort een liefdessetje, maar kennen elkaar al veertig jaar. André leerde hem kennen dankzij Fernando's werk als danser. Toen André nog getrouwd was met zijn ex Wim kwam het stel geregeld bij Fernando over de vloer, en andersom. Tot het contact verwaterde.

Kopje koffie

Toen André's echtgenoot Martin begin 2020 overleed, zocht Fernando contact om zijn steun te betuigen. Dat deed hij opnieuw toen Corrie van Gorp, een goede vriendin van André, overleed. De twee zijn een kopje koffie gaan drinken and the rest is history.

Gelukkig

André vertelde in de Privé hoe blij hij is met zijn nieuwe relatie: “Juist Fernando - die ik al zo lang ken, heel veel van me weet en die zelfs mijn ouders nog heeft gekend - is onder de gegeven omstandigheden het beste wat me kon overkomen. Ik denk dat we samen heel gelukkig kunnen zijn, de hopelijk vele jaren die ons nog zijn gegeven.”

Eerder vertelde André dat hij erg toe was aan een nieuwe liefde:

Bron: Telegraaf