Nikkie de Jager deelt hilarische beelden van zichzelf als kind, zingend en dansend op K3

Nu heeft Nikkie de video ook op haar eigen Instagramaccount gedeeld. Voor iedereen die ’m gemist heeft: dit wil je even zien.

Kleine K3-fan

Toen Nikkie klein was, was ze enorm groot fan van K3. Sterker nog: ze wilde graag Kathleen zijn en dacht dat ze het talent daarvoor wel in huis had. Inmiddels heeft Nikkie zich ontpopt tot ware make-upgoeroe én presentatrice, maar destijds leefde ze nog een heel andere droom.

Waanidee

De video is een oude televisie-opname. Nikkie danste en zong in het programma, voor publiek, op het lied De wereld van K3. Wat stoer dat ze dat durfde! Nikkie denkt daar anders over, en drijft de spot met haar jongere zelf: “Ik was ervan overtuigd dat ik kon zingen en dansen als kind. Dit is wat we noemen een waanidee.”

Kijk en smelt:

Bron: RTL Boulevard