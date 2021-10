Nikkie de Jager onthult eigen wassen beeld: “Beetje eng”

Zoals Nikkie zelf in de video zegt: in Nederland heb je het echt gemaakt als je een wassen beeld in Madame Tussauds hebt. Ze is dan ook maar wat trots dat ze nu haar eigen wassen beeld aan iedereen mag laten zien.

Proces wassen beeld Nikkie de Jager

Het museum in Amsterdam is bezig met een uitbreiding van de mode-afdeling en vroeg Nikkie daarom of ze het leuk zou vinden als er een wassen beeld van haar gemaakt zou worden. Een grote eer, vertelt ze in de video waarin ze het hele proces laat zien. Zo mocht ze zelf de make-uplook voor haar wassen beeld kiezen. Nikkie laat ook zien hoe je vóór het beeld gemaakt wordt eerst van alle kanten wordt gefotografeerd.

Eerste reactie

Door de pandemie heeft ze het wassen beeld tijdens het maakproces in Londen niet meer kunnen zien, dus de onthulling is ook voor Nikkie een grote verrassing. “Ik ben een beetje bang voor haar", is haar eerste reactie. Lachend zegt ze: “Ik heb het gevoel dat ze ieder moment kan gaan bewegen. Het is zo eng.” Dat bij het maken van de beelden werkelijk op elk detail wordt gelet, blijkt ook uit het feit dat een rimpel die alleen Nikkie zelf dacht te kennen ook op het beeld te zien is.

Benieuwd naar het hele proces en het uiteindelijke beeld? Nikkie deelt alles in onderstaande video:

