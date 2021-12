Nikkie de Jager openhartig over haar kinderwens

Dat vertelt de make-up artist NikkieTutorials in een video op YouTube, waarin ze terugblikt op 2021.

Huwelijksaanzoek in Italië

Nikkie en Dylan leerden elkaar in 2018 kennen. “Dit is de jongen die mijn leven heeft veranderd”, schreef de vlogger bij hun eerste kiekje samen. In de zomer van 2019 vroeg Dylan zijn vriendin in Italië ten huwelijk. Nikkie probeert hun liefdesleven zo privé mogelijk te houden en deelt niet zo heel vaak foto’s van hen samen. Na lang smeken verscheen Dylan laatst wel in een grappige video op haar YouTubekanaal waarin te zien is hoe hij haar make-up probeert aan te brengen.

Eerst trouwen

De bruiloft zou eigenlijk in 2021 plaatsvinden maar is inmiddels al twee keer werd uitgesteld. Niet omdat ze niet willen trouwen, maar omdat het er simpelweg niet van gekomen is. In de video zegt Nikkie dat dolgraag in 2022 wil trouwen. “We hebben het nu al twee keer uitgesteld. Het is niet dat we niet meer willen. Maar ook na alles wat er in de wereld gaande is, heb ik het gevoel dat we kunnen trouwen wanneer we willen.” Voor Nikkie is het in ieder geval belangrijk dat ze gaan trouwen, want zoals zij het willen, moeten ze eerst trouwen en dan pas komen de kinderen. Al blijft het, als het aan haar ligt, wel maar bij één kind.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door NikkieTutorials (@nikkietutorials) op 31 Dec 2021 om 2:06 PST

