Nikkie de Jager over coming-out bij ‘Linda's Wintermaand’: “Niemand mag jou uit de kast trekken”

Nikkie vertelt openhartig over de manier waarop zij het - eerder dan gepland - aan de buitenwereld moest vertellen.

Altijd al geweten

Nikkie de Jager, inmiddels wereldberoemd door haar make-up video's onder de naam Nikkie Tutorials, vertelt altijd al hebben geweten te hebben dat ze zich anders voelde. “Wanneer begon je transitie?”, vraagt Linda de Mol. Nikkie vertelt dat ze eigenlijk niet anders heeft geweten en zich altijd zo heeft gevoeld.

Liefdevolle thuisbasis

Haar liefdevolle thuisbasis zorgde er mede ook voor dat ze er openlijk over uit durfde te komen, vertelt ze. “Mijn moeder steunde het altijd en steunt het nog altijd. Sowieso ons gezin steunde mij heel erg, maar ja, mamma knows best.”

Middelbare school

Op de middelbare school vertelde ze net als op de basisschool voor de klas haar verhaal. “De directie en de leraren zeiden ook dat er gegymd moest gaan worden en dat dat voor vragen zou kunnen zorgen. Dus toen heb ik het dus verteld met een hele powerpoint presentatie. Ik maakte er een heel groot ding van in mijn hoofd, en de klas vond het eigenlijk wel meevallen”, vertelt Nikkie.

Familie

Toch werd het niet door iedereen goed ontvangen, laat ze weten in het programma. “Een kant van mijn familie had er wel moeite mee, en dan scheiden je wegen. Je kan er wel tijden aan blijven trekken, maar dat kost alleen maar energie en dan moet je het laten rusten”, aldus Nikkie.

Dreigmails

In haar persoonlijke kringen verliep het uit de kast komen vrij rustig, maar aan de buitenwereld vertelde ze het op een andere manier dan gepland. Nikkie vertelt dat ze vaker mails kreeg met dreigementen. “Toen kreeg ik een mail met eigenlijk heel mijn verleden uitgestippeld, met allemaal details en allemaal details ook over mijn familie.”

Video

Door de dreigende toon besloot ze ietwat onder druk de inmiddels bekende coming-out video te maken, waarin ze haar verhaal aan de buitenwereld vertelt. “Dan is er maar één manier”, aldus Nikkie. “Je eigen kracht weer pakken en het gewoon op je eigen manier doen.”

“Niemand mag jou uit de kast trekken”

Ze vertelt dat ze de dader van de dreigmails gemakkelijk kon achterhalen, maar het niet de moeite vond om contact met hem te zoeken. Ze vertelt zelfs veel eerder uit de kast had willen komen. Toch is ze zeker niet blij met de manier waarop het gegaan is. “Als je in de kast zit, heeft niemand het gore lef om jou eruit te trekken, niemand”, benadrukt Nikkie. “Dat mag alleen jijzelf bepalen. Wanneer en op welke manier, noem maar op.”

Reacties

Twitter staat vol met lovende woorden over de bijzondere gasten van Linda's Wintermaand. De kijker praat vol lof over de openhartigheid van Nikkie, blijkt al snel.

Ik denk dat @NikkieTutorials de nieuwe Oprah gaat worden in Amerika. #lindaswintermaand — glenn😎😎🏳️‍🌈 (@glennieeter) 5 december 2021

Onder de indruk van de mooie interviews met André van Duin en @NikkiTutorials bij #lindaswintermaand. Beide aandoenlijk op hun eigen manier, zonder masker of opsmuk.

Ook knappe vertolking van hun favoriete liedjes door @mellmusictwit@LindasWMaand — LotteJuliette (@lotte_juliette) 5 december 2021

#lindaswintermaand trots op jou @NikkieTutorials ! Talentvolle, succesvolle vrouw!! We gaan nog veel van je horen, de wereld ligt voor jou open! — Sjef (@Sjef54606928) 5 december 2021

Wat een mooi mens van binnen en buiten @NikkieTutorials #lindaswintermaand — Helen (@helenhofland14) 5 december 2021

Bron: Lindanieuws, RTL Boulevard