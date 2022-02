En dat zorgt voor een stortvloed aan lovende woorden voor de moeder.

Luxeleven

In de aflevering maken we eerst kennis met het rijke gezin. Henk-Jan woont samen met zijn vriendin Linda en dochtertje Loua in het Spaanse Marbella. Ze leiden een luxeleventje, waarin wekelijkse uitjes en etentjes eerder regel dan uitzondering zijn. Henk Jan boekte veel succes in het vastgoed, waardoor hij op zijn 33e met pensioen kon gaan.

Toeslagenaffaire

Ze ruilen voor een week met Noëmi. Zij woont in Heerhugowaard met haar dochters Hailey, Isabella, Noëlia en Romy. Noëmi werd slachtoffer van de toeslagenaffaire in 2018. “Toen ging alles mis. Ik kon mijn huur niet betalen, kon niet naar de tandarts, kon mijn zorg niet betalen, ik kon niks”, vertelt ze. Noëmi’s echtgenoot ontvluchtte de geldzorgen en liet haar en haar vier dochters achter met torenhoge schulden.

Afgekeurd

Door alle zorgen belandde Noëmi in een burn-out en werd ze volledig afgekeurd. Na jaren krabbelde ze overeind en startte ze een schoonmaakbedrijfje, maar door de coronacrisis zijn haar inkomsten gedaald. Ze moet momenteel rondkomen van slechts 80 euro per week, en daarvan haar gehele gezin onderhouden.

Bijzondere verrassing

Tot overmaat van ramp heeft hun huis momenteel geen volledige keuken, waardoor het gezin moet afwassen in de badkamer. Daar is na de huizenruil echter verandering in gekomen. Henk Jan en Linda lieten als verrassing een keuken plaatsen. “Dit had ik niet verwacht”, reageert Noëmi geëmotioneerd bij thuiskomst. “Ze hebben zoveel stress van me afgenomen”, voegt ze toe.

Reacties

De kijker thuis is geraakt door het verhaal van Noëmi, blijkt uit een stortvloed van berichten op Twitter. Velen steken de hardwerkende moeder van vier een hart onder de riem.

Wat is Noëmi een bikkel!! Respect! Jij hebt níet gefaald als moeder, de overheid heeft gefaald!!#steenrijkstraatarm — Claudia (@_cloudy_a) 9 februari 2022

Je hebt niet gefaald hoor als moeder. Je doet het juist fantastisch ♥️ #steenrijkstraatarm — Juliette Reukema (@JulietteReukema) 9 februari 2022

Wat een fijn gezin, maar aan beide kanten echt lieve mensen hoor! #steenrijkstraatarm pic.twitter.com/YVTk5tB13X — Linda (@Lintweetsagogo) 9 februari 2022

Dit was wat mij betreft de allermooiste aflevering van #steenrijkstraatarm.

Wat liefde en compassie doet. #leefjemooisteleven — Jacoline Steegstra (@iJacoline) 9 februari 2022

