Nog een bedrijf stopt samenwerking met Meilandjes

De aanleiding hiervoor zijn de kwetsende anti-moslimuitspraken van Maxime’s moeder, Erica Meiland.

Publiekelijke reactie

“De recente opmerkingen van Erica Meiland, de moeder van Maxime Meiland, staan haaks op onze voorwaarden”, schrijft het matrassenmerk. “Omdat wij Maxime niet willen beoordelen op basis van de standpunten van haar moeder, hebben we haar gevraagd publiekelijk te reageren. Ze heeft hier tot op heden geen gehoor aan gegeven.”

Samenwerking stopgezet

Emma Matras heeft daarom zelf actie ondernomen. “Emma neemt expliciet afstand van de opmerkingen van Erica Meiland. We accepteren het niet dat een groep mensen wordt buitengesloten of veroordeeld op basis van ras, religie, seksuele oriëntatie of elk ander persoonlijk kenmerk”, is er te lezen in het statement. “Daarom hebben we besloten de samenwerking met Maxime per direct stop te zetten, aangezien wij niet willen samenwerken met iemand die onze waarden van diversiteit en inclusiviteit niet omarmt.”

Biografie

Het bedrijf heeft het over de uitspraken van Erica die staan in haar nieuwe biografie Erica, de motor achter de Meilandjes. Hierin doet ze verschillende uitspraken over onder meer moslims en Turkse Nederlanders. Die laatste groep noemt ze “klaplopers die allemaal geld naar Turkije sturen” en zegt dat daar “de grenzen echt voor dicht” moeten.

Ook zegt ze in haar boek dat de islam “veel ellende” brengt, “terrorisme, maar ook die onderdrukking van vrouwen en culturele dingen als besnijdenissen en allerlei gekke gewoontes.” Mensen die een boerka dragen, omschrijft ze als “pinguïns”.

Hoofddoek

Nadat Shownieuws haar om een reactie vroeg, zei ze dat tegen het dragen van een hoofddoek is. “Er is echt geen meisje dat in de zomer op de fiets wil met een hoofddoek om. Je wil gewoon de wind in je haren voelen. Dát is vrijheid”, aldus Erica.

Bron: Instagram