Nóg een scheiding: ook ‘MAFS’-koppel Stephan en Patricia heeft het niet gered

Het resultaat van het achtste seizoen van Married at first sight is hierdoor behoorlijk treurig te noemen. Alleen Laura en Cathalijne zijn nog samen.

Stephan en Patricia uit elkaar

Aan RTL Boulevard vertellen Stephan en Patricia dat ze drie weken geleden uit elkaar zijn gegaan. Een ware domper, want woensdagavond zagen we nog op televisie dat de twee met elkaar getrouwd wilden blijven.

“We balen”

Patricia vertelt: “Het doet pijn, we balen dat het niet gelukt is, want we wilden het allebei heel graag.” Stephan vult aan: “Je kunt het helaas niet afdwingen of sturen. En het gevoel kun je niet aanzetten. Maar ondanks alles is het goed hoe het gelopen is.”

Goede vriendschap

Gelukkig zijn de twee niet op slechte voet uit elkaar gegaan. Stephan: “Eigenlijk zijn we altijd al ontzettend goede vrienden geweest. Patricia zit ook nog steeds in mijn hart, maar nu op een andere manier.” Hij geeft toe dat hij het er moeilijker mee heeft dan Patricia: “Daar ga ik niet om liegen.”

Nieuwe dates?

Het was dan ook vooral Patricia die het gevoel maar niet kreeg. Of ze nu openstaat voor nieuwe mannen? “Ik krijg eigenlijk vooral berichtjes van vrouwen”, vertelt ze. Een oproepje op televisie doen de twee liever nog niet, daarvoor is het nog te vers.

Bron: RTL Boulevard