Nog steeds stapelgek op elkaar: Debbie en Paul uit B&B vol liefde delen aandoenlijk kiekje Beeld Videoland

Shownieuws

Nog steeds stapelgek op elkaar: Debbie en Paul uit ‘B&B vol liefde’ delen aandoenlijk kiekje

We kunnen inmiddels wel stellen dat Debbie en Paul ons favoriete B&B vol liefde-koppel is. Hun vriendschap groeide langzaam uit tot liefde en in de reünie-aflevering konden we al zien dat de twee nog steeds helemaal in love zijn. Uit een smoorverliefd kiekje dat Paul gisteravond plaatste, blijkt dat nog steeds het geval.