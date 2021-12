Noraly Beyer over haar relatie met Joost Prinsen: “Ik kan nu meer van verliefd zijn genieten”

Met De Volkskrant spreekt Noraly over hoe het is om op haar leeftijd weer hoteldebotel te zijn.

Noraly over haar nieuwe liefde

“Je staat anders in de liefde als je ouder bent, heb ik dit jaar gemerkt. De intensiteit van de verliefdheid is te vergelijken met toen ik jonger was, maar nu komt het boven op een schat aan ervaringen”, vertelt Noraly. “Ik kan nu meer van de verliefdheid genieten dan vroeger, voor zover ik het me kan herinneren.”

Kers op de taart

Voor Noraly is de relatie een aanvulling, geen opvulling: “Een heel groot cliché: je hebt een taart, en daar wordt een kers opgelegd. Het geeft extra zin aan het leven, extra diepte, vermengd met grote dankbaarheid dat ik het kan, mag, krijg en heb. Ik had niet verwacht dat ik open kon staan voor een nieuwe liefde in mijn leven. Ik was ook niet stilletjes aan het hopen, ofzo. Het is een geschenk en zo ervaar ik het ook.” Ze was niet op zoek naar de liefde, het is haar overkomen: “Ik was heel tevreden, met leuk werk en leuke vrienden, een fijn huis. De relatie met Joost is er gewoon bijgekomen.”

Lieve reacties

Toen het nieuws over hun relatie naar buiten kwam, kregen Noraly en Joost veel lieve berichten: “We krijgen ook zo veel leuke reacties. Zeer ontroerend. O jee, denk ik dan, ik stond er helemaal niet bij stil dat mensen er zo blij van worden.”

Hoop

Zo ontvangt Noraly weleens mails van onbekenden, die haar vertellen dat hun relatie ze hoop geeft. Ook wordt ze weleens op straat aangesproken “Mensen komen naar me toe: ‘O wat leuk, wat leuk.’ Ze smelten helemaal weg. Ik vind het ontzettend lief dat ze dat uiten. Maar het mag nu natuurlijk niet meer uitgaan, haha.”

Bron: Volkskrant