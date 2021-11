NOS-presentator Sjoerd van Ramshorst gaat trouwen: “Ik heb eindelijk iemand gevonden”

Sjoerd zal dit weekend zijn jawoord geven aan de Bussemse tandarts Jasmijn Groen.

De ware liefde

Als we hem mogen geloven, heeft het vinden van de ware liefde lang op zich laten wachten. “Collega Gert van ’t Hof zal me vervangen, want direct na de bruiloft gaan we er samen een paar weken vandoor”, vertelt Sjoerd aan de Telegraaf. “Heuglijk nieuws, ja. Het heeft lang geduurd, maar ik heb eindelijk iemand gevonden!’’

Romantische reis naar Vietnam

Het stel is bijna vier jaar samen. De bruiloft met Jasmijn zit al bijna twee jaar in de planning, maar nu is het eindelijk zover. Tijdens een romantische reis door Vietnam begin 2020 vroeg Sjoerd haar ten huwelijk. Volgens Sjoerd is Jasmijn nog steeds ‘de allerleukste’ en ‘de mooiste paradijsvogel’. Waar de huwelijksreis naartoe gaat, is niet bekend. Dat houden ze liever nog even geheim.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Sjoerd van Ramshorst (@sjoerdvramshorst) op 18 Nov 2021 om 3:46 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Sjoerd van Ramshorst (@sjoerdvramshorst) op 18 Nov 2021 om 3:47 PST

Libelle’s hoofdredacteur Hilmar trouwde halsoverkop in een lastminute-trouwjurk:

Bron: de Telegraaf.