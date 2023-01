Nou ja zeg, nu is het zelfs bij Marie Kondo een rommel in huis

Marie Kondo hielp miljoenen mensen met opruimen volgens haar KonMari-methode. Haar boeken vlogen over de toonbank en Netflix maakte ook series met de Japanse omruimcelebrity. “Does it spark joy”, is de nummer één vraag die je jezelf van Marie Kondo tijdens het opruimen moet stellen. Maar nu heeft ze juist ‘joy’ gevonden in een rommelig huis.

In een interview met de Washington Post vertelt Marie Kondo dat het netjes houden van haar huis geen prioriteit meer is, nu ze drie kinderen heeft. Haar passie voor opruimen staat dus tijdelijk in de koelkast.

Rommel in huis

“Mijn huis is rommelig, maar de manier waarop ik mijn tijd doorbreng is de juiste voor mij in deze fase van mijn leven”, vertelt Marie in een webinar. “Tot nu toe was ik een professionele opruimer, dus ik deed mijn best om mijn huis te allen tijde netjes te houden”, zei ze. “Ik heb dat een beetje opgegeven. Nu realiseer ik dat het voor mij belangrijk is om tijd met mijn kinderen door te brengen.”

Bron: Washington Post