O, dat wisten we niet: dít is de bekende schoonzus van Patricia Paay

Patricia is niet meer de enige bekende Nederlander in de familie. Patricia en Robbert blijken kerst te vieren met Gooische Moeder Bo Wilkes. Bo is getrouwd met Paul, het broertje van Robbert, en samen hebben zij drie kinderen.

Geschiedenis

Ook Paul blijkt al een langere geschiedenis te hebben met Patricia Paay. De ouders van Robbert en Paul hebben in 2003 het huis van Adam Curry en Patricia in het Belgische Brasschaat gekocht. De twee broers hebben dus veel tijd doorgebracht in het huis waar Patricia ooit woonde. Volgens De Telegraaf leerden Patricia en Robbert elkaar kennen tijdens de rondleiding die de familie kreeg door het huis. Patricia hield altijd contact met het gezin en in het bijzonder dus met Robbert.

Schoonzus Patricia Paay

De familieband van Bo en Patricia kwam ter sprake in de nieuwste aflevering van Echte Gooische Moeders. In de aflevering spelen de Gooische moeders een potje 30 Seconds en pakt Bo een kaartje met daarop de naam van Patricia Paay. “O! Het is mijn schoonzus", roept ze lachend uit. Videoland deelde het fragment en veel kijkers bleken niet te weten dat Patricia de tante is van de kinderen van Bo.